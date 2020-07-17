أماكن تحويل السيارات للغاز الطبيعي

ننشر عناوين وفروع المحطات ومراكز التحويل التابعة لشركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك للتسهيل علي المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم.









وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بضرورة تحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعي ، ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة.





ووفقا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فإن تكلفة تحويل السيارات من البنزيل إلى الغاز ما بين 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، موضحة أن تكليفات الرئيس السيسي، هو التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.





وبحسب وزيرة التجارة والصناعة، فإن السيارات الأجرة تستخدم يوميا 15 لتر بنزين، وهذا يكلفها شهريا مبلغا كبيرا، وبالتالي من الأفضل للسيارات التحول إلى غاز طبيعى.





وأشارت إلى أن صاحب السيارة الذى يريد تحويل سياراته إلى الغاز الطبيعى عليه الذهاب إلى مراكز التحويل لبدء إجراءات تحويل السيارة، موضحة أن هذه المبادرة توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وأن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز، وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.





وأضافت أن مبادرة إحلال السيارات تتضمن تسهيلات للتمويل، مشيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بقيمة 320 مليار جنيه، واستعرضت كيفية تنفيذ مراحل هذه المبادرة الكبيرة لإحلال السيارات المتقادمة.





وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين، وهناك مبادرة للسيارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز ضمن خطة مزدوجة بحيث إن كل سيارة يمكنها العمل أيضا بالغاز بالتنسيق مع الداخلية، موضحة أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، وبرنامج تمويلى بفائدة ميسرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة.