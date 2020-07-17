"Bombyx" روبوت بهلواني من تطوير فيس بوك Facebook لتثبيت كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء

قادر على لفّ كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط التي تخدم عادةً المناطق السكنية في معظم أنحاء العالم.

أعلنت شركة فيس بوك - Facebook يوم الاثنين الماضي عن تطويرها لـ "روبوت بهلواني" يحمل الاسم الرمزي (Bombyx)، قادر على لفّ كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط التي تخدم عادةً المناطق السكنية في معظم أنحاء العالم.

ويعتبر الروبوت البهلواني هذا آخر المشاريع التي تعمل عليها شركة فيسبوك، بالشراكة مع ULC Robotics لبناء الروبوتات وبتكلفة أرخص بثلاث مرات إلى خمس من تكلفة بناء كابلات الألياف الهوائية التقليدية.





وكانت فيس بوك - Facebook في حاجة إلى هفض التكاليف الخاصة بللفّ الألياف حول خطوط الكهرباء من أجل الحفاظ وكان ذلك عن طريق خفض العمل اليدوي .





ويحتاج " Bombyx" روبوت فيس بوك الجديد إلى القيام بعمله على الخط المباشر، ويمتلك القدرة على على تجنّب العقبات التي يواجهها لتقليل انقطاع الخدمات الكهربائية.



