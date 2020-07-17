"Bombyx" روبوت بهلواني من تطوير فيس بوك Facebook لتثبيت كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء
الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:03 ص
أعلنت شركة فيس بوك - Facebook يوم الاثنين الماضي عن تطويرها لـ "روبوت بهلواني" يحمل الاسم الرمزي (Bombyx)، قادر على لفّ كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط التي تخدم عادةً المناطق السكنية في معظم أنحاء العالم.
ويعتبر الروبوت البهلواني هذا آخر المشاريع التي تعمل عليها شركة فيسبوك، بالشراكة مع ULC Robotics لبناء الروبوتات وبتكلفة أرخص بثلاث مرات إلى خمس من تكلفة بناء كابلات الألياف الهوائية التقليدية.
وكانت فيس بوك - Facebook في حاجة إلى هفض التكاليف الخاصة بللفّ الألياف حول خطوط الكهرباء من أجل الحفاظ وكان ذلك عن طريق خفض العمل اليدوي.
ويحتاج "Bombyx" روبوت فيس بوك الجديد إلى القيام بعمله على الخط المباشر، ويمتلك القدرة على على تجنّب العقبات التي يواجهها لتقليل انقطاع الخدمات الكهربائية.
ويقوم الروبوت بتدوير البكرة حول الكابلات الكهربائية ، تاركاً دوامة من سلك الإنترنت في أعقابها ، مثل العنكبوت مع شبكته.
كما يمتلك الروبوت "Bombyx" الجديد من فيس بوك نظام رؤية لتحديد العقبات وضبط تحركاته، ويمكنه رفع قسمه الأوسط الذي يحتوي على الألياف وأنظمة الدوران للتمكن من التنقل بين العوائق، وتتراوح سرعة البناء الإجمالية في المتوسط بين 1.5 إلى 2 كيلومتر لكل روبوت في اليوم.
وتتراوح التكلفة الإجمالية، ومن ضمنها تشغيل الروبوت البهلواني، في البلدان النامية بين 2 و 3 دولارات للمتر، وتتوقع فيسبوك من خلال خفض التكلفة الإجمالية لنشر الألياف الجوية أن يكون لنظامها تأثير كبير على الإنترنت، خاصةً بين نصف العالم الذي يكسب أقل من 5 دولارات في اليوم.
وتدعي فيسبوك أن هذا النظام، الذي يستخدم الشبكة الكهربائية لبناء البنية التحتية للإنترنت، سيكون أرخص من الأساليب الحالية لنشر كابلات الإنترنت، ويساهم ذلك في تحقيق الهدف الشامل لزيادة الاتصال بالإنترنت من خلال (Facebook Connectivity).
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