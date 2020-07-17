د.حماد عبدالله يكتب: مصر أولاً وقبل كل شيىء!!

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر

"مصر أولاً" , لماذا لا نعلنها فى كل وسائط الحياة فى المحروسة , لماذا لا نتخذها (تيمة) لكى نتقدم بها فى كل محاور الحياة فى مصر , لماذا لا تكون منهجاً للعمل السياسى والإقتصادى فى مصر , "مصر أولاً" , نعم نحن فى أشد الإحتياج لأن نرفع هذا الشعار (صراحة) و بوضوح والعمل على التعصب إليه ,(مصر أولاً) , فمصر فى أشد الإحتياج لإهتمامنا جميعاً , بكل توجهاتنا السياسية و الأيدولوجية , "مصر أولاً" , تحتاج إلى نظام تعليم نعمل جميعاً على تعضيد موارده , و نعمل جميعاً على تغيير نظامه من تلقينى إلى نظام بحثى و إبداعى لدى شبابنا و أطفالنا فى المدارس .
نعم نحن فى أشد الإحتياج لرفع شعار "مصر أولا"ً , و الوقوف بقوة أمام التسيب فى الشارع المصرى , سواء من خارجين عن الأداب العامة والسلوك المصرى الحسن المعروف عن المصريين, و أيضاً الوقوف على التعدى على الملكية العامة مثل الشارع و الشجر و الطرق والمواصلات , و أدوات الحياه العامة من مياه النيل , و البيئة , و غيرها من الأملاك المصرية المنتشرة فى أرجاء المحروسة .
مطلوب بشعار "مصر أولاً" , أن ننتمى لهذا البلد إنتماءاً يغرس فى خيال الأطفال فى المدارس وكذلك فى مدرجاتنا بالجامعات , و عبر الوعظ الإسبوعى فى المساجد والكنائس و المعابد , نعم نريد العودة للإنتماء لهذا البلد بكل معانى الإنتماء الذى عشناه فى حقبات زمنية لم يكن هناك فرق أو هوية للمصريين سواء كانوا يهوداً أو مسيحين أو مسلمين , فالكل يقع تحت عنوان مصرى .

نعم نريد أن نعمق الإحساس بشعار "مصر أولاً" , فى أجهزة إعلامنا , وفى الإذاعة المصرية , حينما ينطق بها مذيع أو مذيعة (هنا القاهرة) – إذاعة جمهورية مصر العربية أو فى المرئيات سواء كانت أرضية أو فضائية هنا القاهرة , هنا مصر 

نريد أن يعلوا شعار مصر أولاً فوق ترويسة صحفنا القومية والخاصة والحزبية (مصر أولاً) نستطيع بهذا الشعار أن نحمى بناتنا و أبنائنا من موجات ثقافية  غريبة عن مجتمعنا.
"مصر أولاً" شعار يمكن كالسحر أن يصبح هو نبراس حياه و نهج و لعل هذا الشعار حينما رفعناه فى عام 1956 , وقفنا وقفة رجل واحد وراء جمال عبد الناصر , و هو يخطب فوق منبر الأزهر ضد العدوان الثلاثى و هذا الشعار وقفنا به بعد النكسة فى حرب الإستنزاف , و هذا الشعار "مصر أولاً" كان فى ضمير كل مصرى و نحن نعبر قناة السويس عام 1973 فى أكتوبر العظيم .

(مصر أولاً) أطلقناها فى 30 يونيو 2013 ، حينما خرج الشعب كله ليعيد مصر بعد إغتصابها ، وإستطعنا تحريرها وأطلقنا صيحة (تحيا مصر).
هذا الشعار يجب أن يعلوا مرة أخرى على لافتات و على صدور المصريين ليس فى ماتش كرة قدم و لكن فى ماتش الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية فى مصر !! 
تنافسياَ مع كل جيراننا وأصدقائنا وكذلك أعدائنا !!(مصر أولاً) !!
مصر أولاً ونحن نواجه مؤامرة دولية الأطراف تهدد مصالحنا ، وتهدد مستقبلنا وتهدد إستقرارنا .
"مصر أولاً" يجب أن نرددها صباح ومساء حتى لا ننسى بأن فعلاً " مصر أولاً" .

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