الطالع الفلكي الجُمعَة 17/7/2020..المَعلومَة سَلِيمَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 10 أبيب قبطى ، 17 تَمُّوز رُومى ، 26 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مش طِلعِتْ أدّامك أهِى مَهِيّاش مغشوشة؟)- مغشوشة مين يابنى؟ دى مضمُونة مِيت سنة.(سمير صبرى من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أو مغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجوزاء: يوم مناسب لتقريب وجهات نظر متعارضة وتصفية الخلافات الشائكة ، سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل.





برج السّرطان: مساعدتك لزوجتك أووالدتك فى أعمال المنزل مفيد لتحسين الروابط الأسريّة ، القليل من المُساعدة فى أعمال المنزل لن يُؤذيك.





برج الأسد: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج العذراء : أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الميزان : لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج القوس: قد تكون فى معاونة أحد الزّملاء للخروج من مشكلة ، إبذل جهدك لكن دون أن تحمّل نفسك فوق طاقتها.





برج الجدى: التحكم بتسلّط فى كل صغيرة وكبيرة فى المنزل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الجميع يحتاج لمساحته الخاصة وتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.





برج الدّلو: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الحوت: توفيرك لوظيفة لمُحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً عن إعطائى سمكةً كل يوم.



