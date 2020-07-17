أسينسيو: الفوز بلقب الليجا لم يكن سهلًا.. وسعداء بهذا التتويج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

عبر الإسباني ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

أسينسيو قال :"لقد كان عامًا خاصًا جدًا مع بعض اللحظات الصعبة للغاية وأخرى مليئة بالبهجة، مثل عندما عُدت من الإصابة والآن لقب آخر مع مدريد".

وأضاف :"لقد مر عام على إصابتي، إنهاء الموسم بمثل هذا أمر .. شيءٌ لا يصدق".

وزاد :"أولاً وقبل كل شيء أردت أن أكون هنا وفي حالة جيدة، ومن منظور الفريق كان علينا الفوز في 11 مباراة؛ تبقى واحدة لكن الليجا اصبحت معنا".

وأشار :"كان هذا هو الهدف، لم يكن الأمر سهلاً إنه انعكاس للعمل الذي قام به الجميع في النادي".

وزاد :"أنا سعيد للغاية لأنني احتفل بلقب الدوري مع هذا النادي، كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس للوصول إلى هذه اللحظات الحاسمة ونحن سعداء لأن نتمكن من الفوز بلقب آخر مع ريال مدريد".

وأتم :"يجب دائمًا تصور الأفضل والتفكير بإيجابية".

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