أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17-7-2020 في سوق العبور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم  في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.

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