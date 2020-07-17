تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من صفقة محمد عبد العاطي نجم وسط نظيره نادي وادي دجلة والتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الزمالك يرغب في ضم محمد عبد العاطي وتفاوض بالفعل مع نادي وادي دجلة ولكن النادي طلب مبلغ ضخم جدا للموافقة على بيع اللاعب ولكن الزمالك رفض هذه المطالب.

 

ولم يكن المقابل المادي الذي يريده وادي دجلة هو السبب الرئيسي لإنسحاب الزمالك من صفقة محمد عبد العاطي وإنما السبب الأخر هو أن النادي أصبح قريب من ضم نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز.

 

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء بالفعل مع دونجا في الساعات القليلة الماضية بعد أن وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض على رأس أولوياته بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الفريق.

 

ويتبقى حاليا أن يتفاوض نادي الزمالك مع إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقة دونجا خلال الايام القادمة بعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى القلعة البيضاء.

أخبار تهمك

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 9 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 7 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام