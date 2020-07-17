"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية نداء شرارة الجديدة

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أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المطربة نداء شرارة في عمل غنائي جديد، بعد نجاح أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التى تعاونا فيها الاثنين.





وكشف "رؤؤال"، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أن الأغنية ستقع في إطار الرومانسي الهادئ، وهى من ألحان وتوزيع الموسيقار اللبناني جان ماري رياشي، ومن كلماته، مضيفاً أن الأغنية ستكون ضمن أغنيات ألبوم نداء شرارة الجديد.





يذكر أن نداء شرارة مغنية، أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.