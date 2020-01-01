اتهام مغنية أوبرا بالعنصرية لغنائها "عايدة" بالمكياج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
وكالات

وقعت مغنية الأوبرا الشهيرة، آنّا نيتريبكو، فريسة لانتقادات على موقع "إنستجرام" لنشرها صورا من عرض أوبرا "عايدة" لجوزيبي فيردي، التي قامت ببطولتها عام 2018.

جاء ذلك بسبب وضع نيتريبكو مكياج الشخصية، عايدة، ابنة الملك الإثيوبي، أموناصرو، ودهن بشرتها باللون الأسود. 

عرضت الأوبرا في نيويورك عام 2018، ونشرت آنّا نيتريبكو صورتها في مكياج عايدة من غرفة الملابس، وبعد نهاية موسم الأوبرا نشرت تسجيل الأوبرا.

وهاجم النشطاء استخدام نيتريبكو للمكياج للتحول إلى شخصية إثيوبية وفقا للنص الأوبرالي، وطالبوها بالاعتذار.

لم تعتذر نيتريبكو، ليس من باب المواجهة أو الأمية السياسية، وإنما لأنها ببساطة لا تتخيل لعب دور عايدة بدون مكياج مناسب. 

ونتيجة لذلك انصبت لعنات وغضب المنتقدين على إدارة مسرح المتروبوليتان، التي اعترفت بما أسمته "أخطاء الماضي"، بل وقدمت قائمة من التدابير التي سوف تتخذها لتجنب مثل ذلك "الخلل السياسي"، وتحديدا سوف تضيف الإدارة إلى قائمة موظفيها متخصصين في مجال التنوع العرقي والإثني، وسيحصل جميع الموظفين على دورات تدريبية في القضاء على العنصرية ومنعها، وسيتم قبول المزيد من المتدربين غير البيض في فرقة مسرح المتروبوليتان هذا العام.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

زاهي حواس يوضح تفاصيل كشف أثري مصري عالمي

منذ ساعة الا ربع

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 15 ساعة

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ ثلث ساعة

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام