اتهام مغنية أوبرا بالعنصرية لغنائها "عايدة" بالمكياج

وقعت مغنية الأوبرا الشهيرة، آنّا نيتريبكو، فريسة لانتقادات على موقع "إنستجرام" لنشرها صورا من عرض أوبرا "عايدة" لجوزيبي فيردي، التي قامت ببطولتها عام 2018.





جاء ذلك بسبب وضع نيتريبكو مكياج الشخصية، عايدة، ابنة الملك الإثيوبي، أموناصرو، ودهن بشرتها باللون الأسود.





عرضت الأوبرا في نيويورك عام 2018، ونشرت آنّا نيتريبكو صورتها في مكياج عايدة من غرفة الملابس، وبعد نهاية موسم الأوبرا نشرت تسجيل الأوبرا.





وهاجم النشطاء استخدام نيتريبكو للمكياج للتحول إلى شخصية إثيوبية وفقا للنص الأوبرالي، وطالبوها بالاعتذار.