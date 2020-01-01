اتهام مغنية أوبرا بالعنصرية لغنائها "عايدة" بالمكياج
الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:54 ص
وكالات
وقعت مغنية الأوبرا الشهيرة، آنّا نيتريبكو، فريسة لانتقادات على موقع "إنستجرام" لنشرها صورا من عرض أوبرا "عايدة" لجوزيبي فيردي، التي قامت ببطولتها عام 2018.
جاء ذلك بسبب وضع نيتريبكو مكياج الشخصية، عايدة، ابنة الملك الإثيوبي، أموناصرو، ودهن بشرتها باللون الأسود.
عرضت الأوبرا في نيويورك عام 2018، ونشرت آنّا نيتريبكو صورتها في مكياج عايدة من غرفة الملابس، وبعد نهاية موسم الأوبرا نشرت تسجيل الأوبرا.
وهاجم النشطاء استخدام نيتريبكو للمكياج للتحول إلى شخصية إثيوبية وفقا للنص الأوبرالي، وطالبوها بالاعتذار.
لم تعتذر نيتريبكو، ليس من باب المواجهة أو الأمية السياسية، وإنما لأنها ببساطة لا تتخيل لعب دور عايدة بدون مكياج مناسب.
ونتيجة لذلك انصبت لعنات وغضب المنتقدين على إدارة مسرح المتروبوليتان، التي اعترفت بما أسمته "أخطاء الماضي"، بل وقدمت قائمة من التدابير التي سوف تتخذها لتجنب مثل ذلك "الخلل السياسي"، وتحديدا سوف تضيف الإدارة إلى قائمة موظفيها متخصصين في مجال التنوع العرقي والإثني، وسيحصل جميع الموظفين على دورات تدريبية في القضاء على العنصرية ومنعها، وسيتم قبول المزيد من المتدربين غير البيض في فرقة مسرح المتروبوليتان هذا العام.