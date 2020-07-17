مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

قال المستشار السابق في البيت الأبيض جمال هلال، إن المعركة الموجودة في ليبيا، ليست معركة نفط بالدرجة الأولى، رغم أنه يستخدم في تمويل الأطراف المتحاربة، مشددًا على أن المعركة هي معركة وجود، والأمن المصري في خطر حقيقي.

المستشار السابق في البيت الأبيض جمال هلال: معركة سرت- الجفرة تمس وجود #مصر.. ولا يمكن السماح لــ #أردوغان بالانتصار فيها#العربية pic.twitter.com/b6SRMpBHOc — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 17, 2020





ولفت "هلال"، في لقاء مع قناة العربية، مساء الخميس، إلى أن قوات تركيا والوفاق إذا استطاعت تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فإن الطريق لحدود مصر سيكون مفتوحا، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بهذا على الإطلاق، وجميع الاستعدادات للمعركة تمت، والإعلان يكون آخر خطوة.





وشدد المستشار السابق في البيت الأبيض، على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينتصر أردوغان في ليبيا، مهما كانت الظروف، ومصر لا تريد السقوط في مستنقع ليبي لعشرات السنوات.