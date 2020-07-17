مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:53 ص
السيسي مع قادة الجيش المصري
السيسي مع قادة الجيش المصري
الفجر
قال المستشار السابق في البيت الأبيض جمال هلال، إن المعركة الموجودة في ليبيا، ليست معركة نفط بالدرجة الأولى، رغم أنه يستخدم في تمويل الأطراف المتحاربة، مشددًا على أن المعركة هي معركة وجود، والأمن المصري في خطر حقيقي.

ولفت "هلال"، في لقاء مع قناة العربية، مساء الخميس، إلى أن قوات تركيا والوفاق إذا استطاعت تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فإن الطريق لحدود مصر سيكون مفتوحا، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بهذا على الإطلاق، وجميع الاستعدادات للمعركة تمت، والإعلان يكون آخر خطوة.

وشدد المستشار السابق في البيت الأبيض، على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينتصر أردوغان في ليبيا، مهما كانت الظروف، ومصر لا تريد السقوط في مستنقع ليبي لعشرات السنوات.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا بوابة الفجر الفجر السيسي الخط الأحمر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)

منذ ثلث ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 13 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

زاهي حواس يوضح تفاصيل كشف أثري مصري عالمي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حث أهل طرابلس على تقديم زوجاتهم لمهاجري بنغازي.. أغرب فتاوي "الغرياني"

جون كيلي: سأترك منصبي بالبيت الأبيض نهاية العام

الملك خالد والرئيس جيمي كارتر بالبيت الأبيض في واشنطن

محلل سياسي ليبي: حسم معركة طرابلس ينهي المليشيات الإرهابية في ليبيا

برلماني ليبي عن أردوغان: تاجر سلاح يسعى لتحقيق مكاسب لحزبه

محجوب: الحديث عن معركة كبرى في سرت خلال ساعات "تهويل تركي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام