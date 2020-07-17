مستشار سابق بالبيت الأبيض: أمن مصر في خطر حقيقي (فيديو)
الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:53 ص
الفجر
قال المستشار السابق في البيت الأبيض جمال هلال، إن المعركة الموجودة في ليبيا، ليست معركة نفط بالدرجة الأولى، رغم أنه يستخدم في تمويل الأطراف المتحاربة، مشددًا على أن المعركة هي معركة وجود، والأمن المصري في خطر حقيقي.
المستشار السابق في البيت الأبيض جمال هلال: معركة سرت- الجفرة تمس وجود #مصر.. ولا يمكن السماح لــ #أردوغان بالانتصار فيها#العربية pic.twitter.com/b6SRMpBHOc— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 17, 2020
ولفت "هلال"، في لقاء مع قناة العربية، مساء الخميس، إلى أن قوات تركيا والوفاق إذا استطاعت تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فإن الطريق لحدود مصر سيكون مفتوحا، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بهذا على الإطلاق، وجميع الاستعدادات للمعركة تمت، والإعلان يكون آخر خطوة.
وشدد المستشار السابق في البيت الأبيض، على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينتصر أردوغان في ليبيا، مهما كانت الظروف، ومصر لا تريد السقوط في مستنقع ليبي لعشرات السنوات.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.
وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.
ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
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