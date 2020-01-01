سلوى عثمان تكشف رد فعل "محمد رمضان" على تصدرها التريند بمشهد من "البرنس"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن النجم حمد رمضان فنان موهوب ومتواضع ومحترم ورائع وقوي جدا، ولم ترى منه إلا الخير، وكان يتعامل مع الجميع في كواليس مسلسل "البرنس" الذي عرض في سباق دراما رمضان 2020 بكل حب وود ورقة.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن كواليس العمل كانت جميلة وعائلية بيننا جميعا، وبعد تصدر حلقة المواجهة مع أبنائي "الترند" فوجئت به يهنئني على هذا النجاح.

 وأشارت إلى أن رمضان قال لها قبل عرض الحلقة عندما شاهدها في المونتاج بأن هذا المشهد علامة مميزة في العمل,

وعقبت قائلة: "بعد تصدري "الترند" اتصل بي وهنأني مرة أخرى، وأخبرني أن الجمهور رد اعتباري، وللحق فهو دائما يرى أني ممثلة قوية ولم آخذ حقي".

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