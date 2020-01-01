موعد قرعة مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
تجري رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم بعد غد السبت ، قرعة مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي في نسحتها الـ13، وذلك في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي.

ومن المقرر، أن تنطلق بطولة كأس الخليج العربي بشكلها الجديد، في الثالث من سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية والمربع الذهبي، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تجرى على ملعب محايد.

وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب.

كما تعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرةً إلى دور الثمانية دون المشاركة في مباريات الدور الأول.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "الاتحاد" اليوم الخميس فإن بطولة دوري الخليج العربي ستنطلق  في التاسع من سبتمبر، تليها مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 سبتمبر، هذه المسابقة التي طرأت عليها أيضاً تعديلات من حيث نظام البطولة، والتغطية الإعلامية، وكذلك الجوائز المالية.

ويهدف الشكل الجديد لمسابقة تحت 21 عاماً لفصلها عن  بطولة دوري الخليج العربي، من خلال إقامة المباريات بعد يومين من مباريات الفريق الأول، ثم إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة بشكل مختلف، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتكثيف الاهتمام بهذه البطولة.

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