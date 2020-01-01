سموحة يحدد سعر صفقة الأهلي المؤجلة









ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن سعر حسام حسن للسماح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة.





وقال رئيس سموحة في تصريحاته لقناة "mbc مصر" "تلقيت عرضا بمليون و500 ألف دولار، من وكيل إنجليزي يسوق لأحد الأندية العربية، ولكنني طلبت 2 مليون دولار".





وأضاف "لم يوافقوا على طلبي وأبلغني الوكيل بأنهم تعاقدوا مع لاعب قريب من مستوى حسام حسن بمليون و200 ألف دولار".





وتابع "من سيدفع 30 مليون جنيه في حسام حسن و 10% نسبة إعادة بيعه سأوافق على رحيله، ولا أمانع بيعه للزمالك، لأني لا أدخل الأمور الشخصية في المصلحة العامة، ومصلحة سموحة فوق كل اعتبار".



