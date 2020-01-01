تعرف على صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تعادل نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه أمام نظيره نادي إيفرتون بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليضيف نقطة الي رصيده وتصبح 31 نقطة بالمركز قبل الأخير.

بينما خسر نادى بورنموث أمام نظيره مانسشتر سيتي بنتيجة 2 / 1 ليظل فى المركز الثامن عشر برصيد 31 بينما تعادل نادي برايتون أمام نظيره ساوثهامتون بنتيجة 1 / 1 ليرفع رصيده من النقاط الي 37 ويضمن البقاء رسميا بالبطولة الإنجليزية.

ويلتقي اليوم الجمعة نادى وست هام نظيره نادى واتفورد فى اخر مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يمتلك كل من 34 نقطة.

بينما هبط رسميا نادى نوريتش سيتي الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الدرجة الأولى شامبيون شيب قبل جولتين على نهاية بطولة البريميرليج.

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