طقس معتدل.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين في هذه المناطق

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

شديد الحرارة في الصعيد
وأشارت الهيئة، إلى أن شمال الصعيد يشهد طقسا حارا بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

أبرز الظواهر الجوية
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 29
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 34 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 35 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 34 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 41 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

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