بعد قرصنة "تويتر".. هل اخترق حساب الرئيس الأمريكي؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:59 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
أكد البيت الأبيض، أن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أمان، بعد القرصنة التي حدثت لموقع التدوينات القصيرة.

وأشارت قناة العربية الفضائية، إلى أن حساب الرئيس الذي يعتبر الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ80 مليون متابع، يعتبر في أمان ولم يصل الاختراق له.

هذا، وتعرضت العديد من حسابات "تويتر" البارزة لعملية اختراق محتملة يوم الأربعاء كجزء من عملية احتيال للعملة المشفرة، بما في ذلك حسابات شركات أوبر وأبل والملياردير بيل جيتس وجيف بيزوس وإيلون ماسك، بالإضافة إلى العديد من مواقع تبادل العملات المشفرة والمواقع الإخبارية. كما تم اختراق الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلام أمريكية.

وقد نشرت الحسابات رسائل تحث متابعيها على إرسال 1000 دولار في صورة عملات "بيتكوين" المشفرة إلى عنوان محدد، ووعدت بمضاعفة المساهمات في المقابل. ويبدو أن الرسائل تستخدم تكتيكًا شائعًا للاحتيال يهدف إلى ابتزاز الأموال من الناس من خلال الوعد الزائف بإرسال مبلغ أكبر مقابل الدفع.

وتم حذف العديد من التغريدات المخادعة بعد فترة وجيزة من نشرها، ثم ثمت إعادة نشرها بعد دقائق.

وقال متحدث باسم "تويتر" لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن المنصة "تدرس" نشاط الاحتيال المحتمل. وقال موقع "تويتر" لاحقًا في تغريدة إنه "يحقق في الأمر ويتخذ خطوات لإصلاحه".

وتُظهر إيصالات معاملات البيتكوين أن العنوان المدرج في التغريدات المخادعة قد تلقى أكثر من 11 بيتكوين - أو ما يقرب من 101300 دولار - ولكن من المحتمل أن يكون بعض أو كل المعاملات التي قام بها المخادعون لجعل حساباتهم تبدو أكثر شرعية.
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