مصور: العمل توقف.. ونعاني بسبب جائحة كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:11 ص
المصور محمد رمضان
المصور محمد رمضان
الفجر
قال المصور محمد رمضان، إن مهنة التصوير تواجه صعوبات في الوقت الحالي مع انتشار جائحة كورونا في كل أنحاء العالم.

وأكد "رمضان"، في مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه احترف التصوير منذ 2016 في مجال تصوير الأفراح، وتصوير الفاشون، وأصبح لديه فريق احترافي، موضحًا أنه مع توقف العمل في الفترة الحالية فأنه يقوم بمساعدة المصورين المبتدئين في مجال التصوير من خلال تقديم محاضرات تعليمية لهم لمساعدتهم في بداية مشوارهم وأفادتهم بخبرته في مجال تصوير الأفراح.

ولفت إلى أنه يتخذ الكثير من الاحتياطات في الوقت الحالي أثناء تصوير الأفراح، منها أن يقتصر التصوير على العروسين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع ارتدائه وفريق عمله للكمامات للوقاية من خطر كورونا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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