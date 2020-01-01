أمينة خليل لـ"الفجر الفني": واقعية قصة "ليه لأ" جذبتني لبطولة المسلسل.. وأتعمد الدقة في اختيار أعمالي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:43 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
روان هيثم

قالت الفنانة أمينة خليل، أنها تتعمد دائمًا الدقة، عند اختيار أعمالها والأدوار التي تقوم بتجسيدها.

وتابعت أمينة خليل في تصريح خاص لـ'الفجر الفني' قائله إن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "ليه لأ" الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا هو براعة وجمال الورق، موضحة أن القصة بالفعل تتواجد في حياتنا وواقعية.

وأضافت أمينة خليل: "رأيت أن القصة بسبب أنها واقعية بشكل كبير ستكون قريبة للناس".

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.

وشارك في بطولة مسلسل ''ليه لأ" عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وهم هالة صدقي، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، شيرين رضا، مريم الخشت، هاني عادل، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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