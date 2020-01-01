أمينة خليل لـ "الفجر الفني": سعيدة بردود فعل الجمهور على "ليه لأ".. وهذا مافعلته حتى أتقن الشخصية





وعلقت من جانبها على رد فعل الجمهور قائلة: "كويس جدًا وجاء إيجابي للغاية".



وأكدت أمينة خليل، أنها وسعيدة جدا بتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث المسلسل، ولاسيما وأنها أجرت استعدادات مكثفة لتجسيد هذه الشخصية.



وتابعت حديثها قائلة:" حرصت أن أجسد شخصية عالية بدقة شديدة وتطلبت مني جهدًا كبيرًا حتى تنال إعجاب الجمهور".



كانت أمينة خليل، صرحت بأنها تعرضت خلال الفترة الماضية لهجوم حاد من قبل البعض، وذلك بسبب عرض مسلسلها " ليه لأ"، والذي يدور في إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، وصراع المواجهة بين الجيل المتمسك بالتقاليد والموروثات حتى ولو كانت خاطئة وبين الآخر الذي يدعم التحرر والاستقلال وفك قيود هذه العادات، وتظهر امينة خلال الحلقة الأولى وهي تهرب من عريسها في حفل عقد قرانها على أنغام أغنية الفنانة آمال ماهر "اللي قادرة".



مسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎





كشفت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسلها "ليه لأ" والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وأثار حالة من الجدل بين صفوف الجماهير.وقالت أمينة خليل في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها سعيدة بردود فعل الجمهور على الشخصية التي جسدتها خلال العمل.