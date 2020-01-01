"مشايخ وأعيان ليبيا" عن التدخل العسكري المصري: نحن مطمئنون

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:30 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
قال رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، مفتاح العزيزي، إنهم مطمئنون جدا لدخول مصر إلى ليبيا، مضيفا: لأن مصر عندما تدخل إلى بلادنا فهي تدخل إلى بيتها.

وأضاف "العزيزي"، في لقاء مع قناة "العربية"، مساء الخميس، أن هذا يتم بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إذا احتاجت الدعم من مصر.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا على أن "مصر تدافع عن نفسها وأمنها القومي وأمن الليبيين.. ونحن موجودين على الأرض، ولا نمانع في دخول مصر".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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