بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة.. آخر استعدادات السعودية لاستقبال الحجاج في زمن كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
في ظل الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي يعيشها العالم كله، استعدت المملكة العربية السعودية وكل الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج 1441 هجريًا 2020 ميلادية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وفق خطط تنفيذية أمنية وخدمية لضمان سلامة الحجاج، وتوفير أعلى مستوى خدمات لضيوف الرحمن، وإلزام الحجاج بكافة الضوابط والاشتراطات ومعايير السلامة التي وضعتها المملكة السعودية بصفة استثنائية مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتقال العدوى.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية آخر استعدادات المملكة السعودية لاستقبال مناسك الحج في السطور التالية:

- شؤون الحرمين تستعد لإطلاق برامجها لحج هذا العام
بحسب ما ذكرته وكالات أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من البرامج بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج أثناء موسم الحج لضمان أداء مناسك الحج بطريقة سهلة وميسورة وآمنة.

- أكثر من 100 برنامج متنوع
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح الشيخ سلمان بن صالح المقوشي، وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، أن البرامج التي ستقوم الوكالة بتقديمها تزيد عن 100 برنامج متنوع ما بين توجيهي وإرشادي ودروس ومحاضرات يُلقيها العلماء الأفاضل إلى جانب البرامج والأنشطة المتخصصة، ويتم بث الدروس من خلال الشبكة، بالإضافة إلى خدمات التطويف وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وخدمات المصاحف وقد تم تفعيل برامج تصحيح التلاوات ومقرأة الحرمين الشريفين عن بُعد.

- جميع الإدارات شاركت في تنفيذ برامج الخدمات للحجاج
كما اشتملت على البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين، وترجمة الأدعية الواردة من كتاب الله والسنة، بالإضافة إلى ترجمة صفة الحج بعدة لغات، وتم إطلاق مجموعة التطبيقات التي تخدمها تكنولوجيًا إلى جانب برامج وخدمات أخرى، وشاركت كل الإدارات في تنفيذ هذه البرامج بحيث يتم نشر هدايات المسجد الحرام بين الحجاج والمصلين والزوار وكل من يقصد الحرمين الشريفين.

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