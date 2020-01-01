تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، التتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، هدف واحد يفصل رونالدو مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صاحب المركز الأول.



 ويظل الجميع يترقب مواجهتي يوفنتوس ولاتسيو، للتعرف على اللاعب الذي سيجلس على صدارة جدول ترتيب، من بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أو تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.


وحالف سوء الحظ إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.




فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:


1- تشيرو إيموبلي  29 هدفًا

2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا

3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا

4-  جواو بيدرو .. 17 هدفًا

5- لويس مورييل.. 17 هدفًا

6- دوفان زاباتا.. 16 هدفًا

7- فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدفًا

8- جوسيب اليسيتش.. 15 هدفًا

9- ايدين دزيكو.. 14 هدفًا
 
10-  أندريا بيلوتي.. 14 هدفًا

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 4 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ حوالي 4 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 3 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

03:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام