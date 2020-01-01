تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم

يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، التتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، هدف واحد يفصل رونالدو مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صاحب المركز الأول.













ويظل الجميع يترقب مواجهتي يوفنتوس ولاتسيو، للتعرف على اللاعب الذي سيجلس على صدارة جدول ترتيب، من بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أو تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.









وحالف سوء الحظ إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.

















فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:









1- تشيرو إيموبلي 29 هدفًا





2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا





3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا





4- جواو بيدرو .. 17 هدفًا





5- لويس مورييل.. 17 هدفًا





6- دوفان زاباتا.. 16 هدفًا





7- فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدفًا





8- جوسيب اليسيتش.. 15 هدفًا





9- ايدين دزيكو.. 14 هدفًا