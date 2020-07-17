دراسة صادمة.. 87% من حالات الإصابة بكورونا "خفية" (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
كشفت دراسة حديثة حول فيروس كورونا المستجد، نشرت في مجلة "ناتشر" أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ساعدت على سرعة انتشار الفيروس.

نتائج الدراسة كانت صادمة إلى حد ما، حيث أشارت إلى أنه لم يتم اكتشاف 87% من الحالات المصابة في ووهان، بؤرة تفشي الوباء، وبالتالي كانوا سببا خفيا في انتشار هذا المرض.

ووفق تقرير لقناة العربية، فحص الباحثون في هذه الدراسة أكثر من 32 ألف حالة مصابة مؤكدة، ووجدوا أن معدل انتقال المرض في بداية انتشاره في مدينة ووهان كان مرتفعا جدا، ولكنه انخفض بشكل كبير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,214 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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