دراسة صادمة.. 87% من حالات الإصابة بكورونا "خفية" (فيديو)

كشفت دراسة حديثة حول فيروس كورونا المستجد، نشرت في مجلة "ناتشر" أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ساعدت على سرعة انتشار الفيروس.

تتوالى الدراسات المتعلقة بانتشار فيروس #كورونا واسع النطاق عالمياً.. آخر هذه الدراسات دراسة نشرت في مجلة "ناتشر" أشارت إلى أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ساعدت على سرعة انتشار الفيروس#العربية pic.twitter.com/zMx4jM6SGd — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 17, 2020





نتائج الدراسة كانت صادمة إلى حد ما، حيث أشارت إلى أنه لم يتم اكتشاف 87% من الحالات المصابة في ووهان، بؤرة تفشي الوباء، وبالتالي كانوا سببا خفيا في انتشار هذا المرض.





ووفق تقرير لقناة العربية، فحص الباحثون في هذه الدراسة أكثر من 32 ألف حالة مصابة مؤكدة، ووجدوا أن معدل انتقال المرض في بداية انتشاره في مدينة ووهان كان مرتفعا جدا، ولكنه انخفض بشكل كبير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.