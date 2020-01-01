موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التتويج بالدوري الإسباني

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره فياريال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل هدفي ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 29 و 77 على الترتيب، بينما سجل هدف فياريال الوحيد إيبورا في الدقيقة 83.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 86، وتمكن من حسم بطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ الفريق الملكي.





موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره ليجانيس، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



