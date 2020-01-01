ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة فجر اليوم

يتوقع خبراء علم الفلك، أن تشهد الكرة الأرضية، فجر اليوم، اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وهي ظاهرة فلكية تحدث في الثالثة صباحا تقريبا وحتى بزوغ الفجر.





هذا، ويعرف مصطلح الاقتران بأنه اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، وفي الظاهرة التي تحدث اليوم من المقرر أن يقترن القمر مع كوكب الزهرة وإلى جوارهما نجم الدبران (عين الثور).



