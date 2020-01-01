ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة فجر اليوم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
يتوقع خبراء علم الفلك، أن تشهد الكرة الأرضية، فجر اليوم، اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وهي ظاهرة فلكية تحدث في الثالثة صباحا تقريبا وحتى بزوغ الفجر.

هذا، ويعرف مصطلح الاقتران بأنه اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، وفي الظاهرة التي تحدث اليوم من المقرر أن يقترن القمر مع كوكب الزهرة وإلى جوارهما نجم الدبران (عين الثور).

ويبدو للعين المجردة أن القمر أخفى كوكب الزهرة لسبب بسيط وهو أن الحركة اليومية للقمر والبالغة 15 درجة، هي أسرع ظاهريا من حركة كوكب الزهرة الأبعد عن الأرض من القمر.

وهذا يعني أن القطر الظاهري للقمر أكبر من القطر الظاهري لكوكب الزهرة، وباعتبار قرب القمر من الأرض فإن العين المجردة يبدو لها أن القمر أخفى الكوكب. احتجاب الزهرة يعتبر من الظواهر الفلكية الطبيعية الرائعة الجمال، وليس لهذه الظاهرة أي تأثير على ما يجري على كوكب الأرض، ولا تصاحبها أي آثار غير طبيعية. في يوم 1-12-2008 بدا القمر في الظهور في معظم الجزء الشرقي من العالم مقرونا بكوكبي الزهرة و المشترى.

في علم الفلك يطلق لفظ الاقتران عندما يجتمع جرمان من أجرام النظام الشمسي بحيث يكونا على نفس خط الطول السماوي أو يكون لهما نفس المطلع مستقيم. ولما كان مرجعنا الرصدي أو القياسي هو الأرض لذلك يسمى ذلك الاقتران بالاقتران الأرض مركزي.

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ظاهرة فلكية بوابة الفجر القمر يقترن بالزهرة الفجر

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