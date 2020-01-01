جو بايدن: أوباما ترك لترامب كتابا لمكافحة الأوبئة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:34 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ترك للرئيس الحالي دونالد ترامب، كتابا عن مكافحة الأوبئة ولكنه تجاهله.

وأضاف "بايدن"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تركنا أنا والرئيس أوباما كتابًا للرئيس ترامب حول كيفية مكافحة الأوبئة. تجاهل ذلك تماما. وكلنا ندفع الثمن كل يوم."

هذا، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حصيلة يومية تتجاوز 68 ألف حالة إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13،807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8،214 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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