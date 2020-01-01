موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد خسارة الدوري الإسباني

سقط نادي برشلونة أمام نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل أهداف أوساسونا كل من خوسي أرناييز في الدقيقة 15، وإنريك غاليغو في الدقيقة 77، بينما سجل هدف برشلونة الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 62.





وبهذه النتيجة، ظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وتمكن ريال مدريد من حسم بطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.





موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام ألافيس، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



