خالد لطيف: من الصعب عودة نفس الوجوه السابقة لإدارة اتحاد الكرة









أكد خالد لطيف, عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.





وقال لطيف فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع علل قناة "Ten": "من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين لاتحاد الكرة مرة أخري في نفس المجلس .





وأضاف، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد اللجوء لمركز لتسوية والتحكيم في المنازعات، مضيفا أن مهام أعضاء اللجنة الخماسية غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.



