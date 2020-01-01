"الفجر الفني" يكشف تعاون جديد بين تامر عاشور وعمرو الشاذلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يستعد المطرب تامر عاشور لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

وكشف الملحن عمرو الشاذلي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، تعاونه الجديد مع تامر عاشور في إحدى أغنيات الألبوم، وهى من ألحانه وكلمات حسام سعيد.

وتمنى الشاذلي،  من جانبه أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور واستحسانهم فور طرحها للمشاهدة والاستماع.

وكانت أحدث أعمال تامر عاشور أغنية "بياعة" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والتي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها.
كما يذكر أن آخر أعمال عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".


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