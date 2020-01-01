أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
شارك الفنان محمد رمضان، صورة له بصحبة اللاعب كهربا نجم النادي الأهلي  وذلك بعد حكم حبسه عامًا، بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف، أشرف أبو اليسر في تجاهل منه لما حدث.

وأصدرت جنح الدقي أصدرت منذ قليل حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.

وكانت  قررت تأجيل النطق بالحكم قي الدعوي المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا وذلك لجلسة الخميس الموافق 16 يوليو.

وأقام مجدي حلمي، محامي الطيار، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وعلق الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف على حكم حبس الفنان محمد رمضان، منذ قليل قائلًا إن حقه عاد إليه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه كان يثق منذ البداية في القضاء المصري، وأنه سينصقه في نهاية الأمر.

أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف
أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف

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