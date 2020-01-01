استراتيجية جديدة للتعليم في مصر بعد كورونا.. اعرف التفاصيل

ملف مهم يمس كل أولياء الأمور والطلبة، وهو ملف التعليم، حيث حسمت وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد، ووضعت شكلًا جديدًا واستراتيجية جديدة للتعليم في مصر وخطة جديدة، بالإضافة إلى وضع ضوابط لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 بسبب أزمة كورونا، ووسط مخاوف وقلق الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، ومن المقرر إعلان استراتيجية العام الدراسي الجديد بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.





وترصد بوابة " الفجر" ملامح الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد كورونا في السطور التالية:





- موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021:

حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد العام الدراسي الجديد، بأنه سيبدأ في يوم السبت 17 أكتوبر 2020 وينتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021 بحيث تكون مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، موضحًا أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، أي لمدة 15 يومًا وهذا ما تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي.





وطبقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد القادم 2020 - 2021 سيبدأ من يوم السبت 17 أكتوبر، ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021، بحيث تكون فترة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا، وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021 ويستمر حتى يوم 17 يونيو 2021 بحيث تكون فترة الدراسة الفعلية 96 يومًا.





كما تمت الموافقة على موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 23 يناير 2021 وأن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل وشهادة الإعدادية يوم السبت 15 مايو عام 2021 وأن تكون بداية امتحانات الدبلوم الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وعلى أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.





- الدراسة ستكون مزيج من التعليم الإلكتروني وبالحضور في المدارس:

كما أعلن الدكتور طارق شوقي، أن التعليم سيكون مزيج بين التعليم الإلكتروني والتعليم بحضور الطلبة والطالبات داخل الفصول في المدرسة، لافتًا إلى أن أعداد الطلبة والطالبات في التعليم ما قبل الجامعي يقترب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.





- آليات عودة الدراسة:

لم توضح وزارة التربية والتعليم آليات عودة الدراسة، واقترحت أولا الوزارة أن تكون الدراسة يومين فقط في الأسبوع لكل صف دراسي، ولكن رأت الوزارة أن هذا الأمر لن يكون منصف خاصة مع الطلبة الذين لديهم مشكلة وصعوبة في التواصل الإلكتروني مع المُعلمين أو المَدرسة، ومن المقرر أن وزارة التربية والتعليم ستحسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة مع مراعاة ضمان سلامة الطلاب.





- الإجراءات الاحترازية: