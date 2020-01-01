الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


يتعاون الملحن وليد سامي، مع الفنان عمر كمال والفنان سامر أحمد، وذلك من خلال ديو غنائي جديد من ألحانه، سيجمع بينهما.

وقال وليد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "الأغنية عبارة عن ديو وهي تنتمي للأعمال المقسوم، وتحمل عنوان أصلي ولاصيني".

وأضاف أن الأغنية من كلمات سامر أحمد وألحانه، مؤكدًا أنه يراهن على هذا العمل بأنه سيكون بصمة مميزة سيتعلم منها كل مطربي المهرجانات لأنها تختلف تمامًا عن أغاني المهرجانات.

جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)
الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)

أخبار تهمك

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

02:07 ص

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

01:16 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام