الملحن وليد سامي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة (صور)

Advertisements





يتعاون الملحن وليد سامي، مع الفنان عمر كمال والفنان سامر أحمد، وذلك من خلال ديو غنائي جديد من ألحانه، سيجمع بينهما.



وقال وليد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "الأغنية عبارة عن ديو وهي تنتمي للأعمال المقسوم، وتحمل عنوان أصلي ولاصيني".



وأضاف أن الأغنية من كلمات سامر أحمد وألحانه، مؤكدًا أنه يراهن على هذا العمل بأنه سيكون بصمة مميزة سيتعلم منها كل مطربي المهرجانات لأنها تختلف تمامًا عن أغاني المهرجانات.



جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.

