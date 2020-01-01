عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف أحمد الجندي المحامي الخاص بالفنان محمد رمضان، عن تفاصيل قضيته الخاصة بتهمة التعدي على الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وبحسب أنباء صحفية قال أحمد الجندي إنه يعمل الآن لاستئناف حكم الحبس على قضية موكله محمد رمضان، بدءا من الاسبوع المقبل.

وتابع: "أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدقي ليس حكم نهائي بل هو حكم ابتدائي فقط".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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