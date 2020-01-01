بأمر من كونتي.. إنتر ميلان يسعى لشراء عقد سانشيز نهائيًا













يسعى إنتر ميلان لشراء عقد التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل نهائي، جاء ذلك بعد قناعة أنطونيو كونتي مدرب الفريق بإمكانيات اللاعب.





ويحاول مسئولو انتر ميلان في الوقت الحالي، التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن شراء سانشيز بشكل نهائي.





وأبدى كونتي قناعته الشديدة باستمرار سانشيز مع الفريق خلال الموسم الجديد، وطلب ذلك بالفعل من بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري.





وحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن الأمر سيتطلب جهودًا كبيرة لإقناع اليونايتد بالتخلي عن مهاجمه، خصوصًا من الناحية المالية، ولكن في حال قرر النادي الإنجليزي التخلي عن مهاجمه، فلن يقبل بإعارته مرة أخرى، وسيقوم ببيعه نهائيًا.





وسيطالب مانشستر يونايتد بمبلغ مالي ضخم، قد يتخطى الـ 20 مليون يورو، من أجل السماح برحيل سانشيز، حسب ما أكدت التقارير ذاتها.



