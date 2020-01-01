في أقل من 24 ساعة.. كليب "تيك توك" لمحمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب ويتخطى المليون مشاهدة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


طرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد بعنوان "تيك توك" ويشاركه الغناء الرابر سوبر ساكو، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحظي الكليب بتفاعل جماهيري كبير وحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من وقت طرحه، كما تصدر المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم عبر اليوتيوب.

وكان رمضان قد شار محبيه مقطع فيديو للدعاية الخاصة بكليبه الجديد "تيك توك"، على أكبر شاشات "التايمز سكوير"، في نيويورك.

وعلق رمضان، على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "دعاية كليب تيك توك الآن على أكبر شاشة في شارع تايم سكوير في نيويورك".

الأغنية تم تصويرها بين مصر، وأمريكا، حيث قام رمضان بتصوير مشاهده في الكليب بالقاهرة، وقام الرابر "سوبر ساكو"، والذي يشاركه في العمل، بتصوير مشاهده بكالفورنيا؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل البرنس.

أخبار تهمك

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 8 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 6 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 16 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:16 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

12:59 ص

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

02:07 ص

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

01:16 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام