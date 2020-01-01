إنبي يكشف عن موقف محمد شريف من البقاء أو العودة للأهلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي نادى إنبي للحفاظ على محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار حتي نهاية الموسم للفريق البترولي خاصة بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، إنه يتوجه بالشكر إلى مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعافي جميع لاعبي للفريق البترولي من فيروس كورونا.

وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف، أكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".

وتابع: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".

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