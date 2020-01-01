الأهلي يسعي لضم نجم المنتخب الأولمبي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام. 

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"

وأوضح: "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".

ويذكر أن أحمد رمضان بيكهام كان أحد نجوم المنتخب الأولمبي المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام .

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