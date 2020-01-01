مظاهرات تطالب برحيل النظام في إيران.. والأمن يرد بإطلاق الرصاص
الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:16 ص
الفجر
اندلعت قبل قليل، مظاهرات في إيران، بالتزامن مع دعوات للتظاهر، اليوم الجمعة للمطالبة برحيل النظام.
وأفادت قناة العربية، أن السلطات الإيرانية، قطعت الإنترنت عن محافظة خوزستان، كما أكدت السلطات أنها ستتعامل بحزم مع المحتجين، واعتقلت شقيقة أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر الماضي في بهبهان، كما تم اعتقال عددا من المتظاهرين في مدينة مشهد.
وهتف متظاهرون بشعارات مناهضة لمسؤولين إيرانيين كبار، بينما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات تطالب برحيل النظام.
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