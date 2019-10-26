ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تمكن نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد غياب عن قلعة الملكي منذ عام 2017 الماضي أخر مرة فاز بها.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي عقب فوزه اليوم الخميس 16 يوليو على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف وهزيمة غريمه التقليدي صاحب وصافة الدوري نادي برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ريال مدريد، 86 نقطة.

2- برشلونة، 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 69 نقطة.

4- إشبيلية، 67 نقطة.

5- فياريال، 57 نقطة.

6- ريال سوسيداد، 55نقطة.

7- خيتافي، 54 نقطة.

8- فانسيا، 53 نقطة.

9- غرناطة، 53نقطة.

10- أتلتيك بلباو، 51 نقطة.

11- أوساسونا، 51 نقطة.

12- ليفانتي، 46 نقطة.

13- إيبار، 42 نقطة.

14- ريال بيتيس، 41 نقطة.

15- ديبورتيفو ألافيس، 39 نقطة.

16- بلد الوليد ، 39 نقطة.

17- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

18- ليجانيس، 35 نقطة.

19- ريال مايوركا، 32 نقطة.

20- إسبانيول، 24 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطل الدوري الإسباني الدوري الإسباني

أخبار تهمك

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ ساعة و نصف

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 10 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ أقل من ساعتين

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 26/10/2019

ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز ريال مدريد.. الملكي ينتزع صدارة الليجا مؤقتًا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ألافيس وإيبار

جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة الكلاسيكو

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتك بلباو

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ32

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

01:16 ص

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

02:07 ص

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

12:24 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام