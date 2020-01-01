ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:07 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تمكن نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد غياب عن قلعة الملكي منذ عام 2017 الماضي أخر مرة فاز بها.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي عقب فوزه اليوم الخميس 16 يوليو على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف وهزيمة غريمه التقليدي صاحب وصافة الدوري نادي برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ليونيل ميسي.. 23 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 21 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا

4- لويس سواريز.. 15 هدفًا

5- راؤول جارسيا.. 15 هدفًا

6- ياجو أسباس.. 14 هدفًا

7- أوكامبوس .. 14 هدفًا

8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا

9- ألفارو موراتا .. 12 هدفًا

10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

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