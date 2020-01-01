رئيس لجنة المسابقات الأسبق: الأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري واللاعب المصري بيدلع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه يوافق على تشكيل رابطة للأندية وإن ذلك سيخدم الكرة المصرية.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع الأندية توافق على تشكيل رابطة للأندية، ولكن اتحاد الكرة يرفض حتى يستطيع السيطرة على الأمور".

وفي سياق آخر، شدد مازق مرزوق: "يجب عودة الدوري، والأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري".

وقال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه لا يوجد فارق بين اللاعب المصري والأجنبي. 

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب المصري أصبح يحصل على راتب عالي ويحصل على كافة الصلاحيات التي يحصل عليها اللاعب الأجنبي".

وتابع: "اللاعب المصري بقى بيدلع والدليل هو محمد صلاح، هو لاعب مصري ولكنه نجح وتألق بشكل كبير للغاية في رحلته بأوروبا".

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