حبس محمد رمضان سنة مع وكفالة 10 آلاف جنيه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:01 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
إيريني صفوت
أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
هذا، ومن المقرر أن يتم النظر في دعوى أخرى، يوم 6 أغسطس، من قبل المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض الطيار، الذي أقام ضد الفنان -في وقت سابق- ثلاث دعاوى قضائية.

اقرأ أيضا| تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان حوادث بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 9 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 6 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس ريال مدريد: زيدان نعمة من السماء وعلينا الحفاظ عليها

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

"لتستمر علاقتهما المحرمة".. حبس سيدة وعشيقها لقتلهما الزوج بالهرم

"جبروت امرأة".. انتداب الطب الشرعي بواقعة مقتل عامل فيصل على يد زوجته وعشيقها

"طلبت الطلاق ولكنه رفض".. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بالهرم

توفي بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميري.. النيابة تباشر التحقيق في وجود واقعة جثة ضابط شرطة بالهرم

من شقة أختها.. حبس سيدة وعشيقها لسرقتهما مشغولات ذهبية في الهرم

بقطعة حديدية.. التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة ربة منزل بالهرم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

01:16 ص

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

12:24 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام