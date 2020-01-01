زيدان يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد بعد الفوز بالليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



حصد ريال مدريد الإسباني لقب الدوري الإسباني الممتاز 2019-2020، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الفوز أمام فياريال بثنائية مقابل هدف.

ويعد هذا اللقب الثاني لريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي، في الدوري الإسباني الممتاز، والبطولة رقم 11 مع النادي الملكي بشكل عام.

ريال مدريد توج باللقب بعدما جمع 86، ووسع الفارق إلى 7 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، قبل نهاية الدوري الإسباني بجولة واحدة.

ونوهت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن زين الدين زيدان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استطاع أن يحقق رقما مميزا رفقة الملكي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي، يفوز بلقب مع ريال مدريد كل 19 مباراة.

جدير بالذكر أن زيدان قاد ريال مدريد في 209 مباراة، وتوج خلال هذا اللقاء بالبطولة رقم 11 مع النادي الملكي.

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