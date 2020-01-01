إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة يومين.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، عن إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة لمده 3 أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتي يوم الأحد القادم علي أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا.





ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن ذلك جاء في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع.





وقامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.





وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو انفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية.





ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الغلق سيكون لمده ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم الاحد علي ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فتره الأعمال.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها.





وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية، والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.