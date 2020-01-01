مازن مرزوق: اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح









كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة عمله بالجبلاية.





وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية".





وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم".



