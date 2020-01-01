مازن مرزوق: اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة عمله بالجبلاية. 

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية".

وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم".

وأتم: "اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح وأتمنى لهم التوفيق".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

منذ أقل من ساعة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس ريال مدريد: زيدان نعمة من السماء وعلينا الحفاظ عليها

منذ 34 دقيقة

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

01:16 ص

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

12:24 ص

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام