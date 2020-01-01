بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن يحقق لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية الليجا بجولة واحدة.

جاء ذلك بعدما فاز أمام فياريال بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذا اللقب فقد وصل ريال مدريد الإسباني إلى لقبه رقم 34 في الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، عبر التاريخ.

وقام نادي برشلونة، بتوجيه التهنئة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد بهذه المناسبة، حيث كتب البرسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "مبروك لريال مدريد على الفوز بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020".

جدير بالذكر أن ريال مدريد بعد فوزه على فياريال، رفع رصيده إلى 86 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة، وصيف الدوري، عقب خسارته أمام أوساسونا بثنائية مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الإسباني ريال مدريد بطل الدوري الدوري الإسباني

أخبار تهمك

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع براميدز

منذ 36 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن المدافع السوبر

منذ ساعة و نصف

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

منذ ساعة

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 9 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 55 دقيقة

هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ ساعتين

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ32

برشلونة يسقط أمام أوساسونا.. وريال مدريد يتوج بطلًا للدوري الإسباني

عاجل - ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

بعد تتويجه باللقب.. أرقام من مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:24 ص

تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

11:25 م

أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام