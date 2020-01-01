بعد تتويج ريال مدريد بالليجا.. برشلونة يوجه رسالة للملكي













استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن يحقق لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية الليجا بجولة واحدة.





جاء ذلك بعدما فاز أمام فياريال بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.





وبهذا اللقب فقد وصل ريال مدريد الإسباني إلى لقبه رقم 34 في الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، عبر التاريخ.





وقام نادي برشلونة، بتوجيه التهنئة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد بهذه المناسبة، حيث كتب البرسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "مبروك لريال مدريد على الفوز بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020".



