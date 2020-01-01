شاهد.. تامر أمين: أثق ثقة عمياء في تعامل الرئيس مع أزمة سد النهضة

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشعب المصري عليه أن يطمئن في قضية أزمة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تراجعت عن حديثها ببدء ملء سد النهضة، وقامت التليفزيون الإثيوبي بأن هناك سوء فهم الكلام في التصريحات.





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه لا يجب الرهان على الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، معقبًا: "أنا معرفش أديس أبابا ممكن تعمل إيه، بس أنا عارف مصر ممكن تعمل إيه عشان تحافظ على مياه نهر النيل وحقوق الشعب المصري"





وتابع: "أنا أثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وجميع مؤسسات الأمن القومي في التعامل مع أزمة سد النهضة، أنا أثق ثقة عماء في هذه الأجهزة في التعامل مع هذه الأزمة".





فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.





وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أول أمس الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.





ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".





وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.



