عاجل.. حبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر


أصدرت جنح الدقي منذ قليل حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.

كانت محكمة جنح الدقي قررت تأجيل النطق بالحكم قي الدعوي المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا وذلك لجلسة الخميس الموافق 16 يوليو.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.



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