الأهلي يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بالليجا الإسبانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
هنئ النادى الأهلي نظيره نادى ريال مدريد بعد أن حقق الأخير لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز للمرة 34 فى تاريخه بعد الفوز على حساب نظيره نادى فياريال.

ونشرت قناة النادى الأهلي عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة نادى ريال مدريد الإسباني قائلة:" تهانينا الي كبير أسبانيا وأوروبا وشريكنا فى احتفالية نادى القرن بعد الفوز ببطولة الدوري الاسباني الممتاز".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على حساب نظيره فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفريق الملكي فى المباراة.

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