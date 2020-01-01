كاتب: الحل العسكري الأمل الوحيد لحل الأزمة الليبية (فيديو)

توقع أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، أن يكون الحل العسكري هو الحل الناجع للأزمة الليبية الحالية، وذلك في ظل استمرار وجود المليشيات التركية المسلحة التي تريد تنفيذ مخطط التقسيم، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة عالمية ضد الدولة الليبية.





وقال رفعت في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا": "لقاء الرئيس السيسي اليوم مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية يضع مصر أمام التزامات القومية، ومن الطبيعي أن تتخذ مصر هذا الموقف أمام شعب شقيق يتعرض للقتل، ومصر لن نقبل إلا بوحدة التراب الليبي".



وأضاف، أن "وجود مصر في الأزمة فرق كثيرا بشكل معنوي لدى الليبيين الذين تطلعوا للتخلص من الإرهاب"، مستنكرًا من موقف المجتمع الدولي الذي مازال يتعامل مع حكومة السراج على الرغم من أنها تتعامل مع طرف خارجي طامع في ثروات الشعب الليبي.



